Бузова объявила о расставании с Манукяном

Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном (Дава). Об этом в пятницу, 22 января, она сообщила на своей странице в Instagram.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи», — отметила звезда.

Бузова также призвала поклонников не забрасывать ее вопросами о ситуации, поскольку она переживает множество неприятностей. Исполнительница напомнила, что ее сестра перенесла инсульт, а бабушка борется с раком.

При этом, как подчеркнула знаменитость, она продолжает испытывать чувства к Даве, однако не будет раскрывать ряд деталей «из уважения к своей любви». Также девушка предупредила, что будет блокировать пользователей, которые начнут писать комментарии о ее бывшем возлюбленном.

Кроме того, Бузова опубликовала фрагменты переписок с блогером, в которых она называет его «чудовищем» и обвиняет в избиениях.

Отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна начались в августе 2019 года. При этом певица неоднократно делала намеки на их скорую свадьбу, показывала кольцо с бриллиантом, а в конце 2020 года даже выложила фотографию с их совместного отдыха на Мальдивах. В сети появлялась информация о том, что влюбленные сыграли символическую свадьбу.