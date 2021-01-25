Хабиб Нурмагомедов анонсировал «дебют на большом футболе»

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готовится к дебюту в футболе. Об этом он написал в своем Instagram 25 января.

«Готовлюсь к дебюту на большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», — говорится в комментарии под видео, на котором спортсмен совершает пробежку.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.

2 января менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин может возобновить карьеру ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

11 января президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о намерении уговорить российского бойца провести еще один поединок.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.