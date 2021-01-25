В России провели более 99,7 млн тестов на COVID-19

В России с начала распространения коронавируса провели более 99,7 млн тестов на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 25 января.

В частности, за минувшие сутки было сделано 335 тыс. тестов.

На текущий момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются около 648,3 тыс. человек.

Ранее в этот день Минздрав России опубликовал методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным и новорожденным при коронавирусной инфекции.

В частности, в документе утверждается, что беременные женщины старше 35 лет, страдающие ожирением, диабетом и высоким давлением находятся в группе риска по тяжелому течению COVID-19. Дополнительным фактором риска является работа в учреждениях системы здравоохранения или других «общественных профессиях».

В то же время отмечается, что данные о влиянии коронавируса на беременных женщин и детей грудного возраста носят противоречивый характер, а конкретных рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19 у беременных нет.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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