Минздрав счел группой риска по COVID беременных от 35 лет с ожирением

Беременные женщины старше 35 лет, страдающие ожирением, диабетом и высоким давлением, находятся в группе риска по тяжелому течению COVID-19. Об этом говорится в методических рекомендациях по оказанию медицинской помощи беременным и новорожденным при новой коронавирусной инфекции, опубликованных 25 января на сайте Минздрава России.

«Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (ИМТ 25–29 кг/кв. м), ожирение (ИМТ 30 кг/кв. м и более), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности», — говорится в рекомендациях.

Дополнительным фактором риска является работа в учреждениях системы здравоохранения или других «общественных профессиях». Отмечается, что беременность создает предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. Так, во время эпидемии свиного гриппа, заболеваемость беременных достигала 27,9%.

При этом данные о влиянии COVID-19 на беременных женщин и детей грудного возраста носят противоречивый характер, а конкретных рекомендаций по диагностике и лечения новой инфекции у беременных нет, подчеркнули в Минздраве.

В методических рекомендациях ведомства также отмечается, что заболеваемость коронавирусом среди беременных женщин значительно выше, чем в популяции.