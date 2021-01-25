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Минздрав РФ оценил уровень заболеваемости COVID-19 среди беременных

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Заболеваемость коронавирусом среди беременных женщин значительно выше, чем в популяции, следует из методических рекомендаций Минздрава России по организации медпомощи беременным и новорожденным при COVID-19.

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В документе, опубликованном в понедельник, 25 января, отмечается, что данные относительно большей подверженности беременных женщин коронавирусу —противоречивые.

«Так, основываясь на публикациях из Китая, Италии и США, имелись утверждения, что полученные данные не свидетельствуют о более тяжелом течении COVID-19 у беременных женщин по сравнению с общей популяцией взрослых людей. Однако в настоящее время показано, что заболеваемость у беременных новой коронавирусной инфекцией (НКИ) COVID-19 значительно выше, чем в популяции», — сказано в рекомендациях.

При этом отмечается, что в целом у беременных клинические характеристики заболевания схожи с общей популяцией, часто наблюдается бессимптомное течение.

«Показаниями к госпитализации беременных с COVID-19 во всех случаях являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания. При легкой форме заболевания беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации», — сказано в документе.

Лечение пациенток в медучреждениях должно проходить в моностационарах или изолированных помещениях, которые оснащены средствами индивидуальной защиты, отметили в Минздраве

24 января эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева дала советы по планированию беременности во время пандемии.

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