Второй в истории США президент-католик Байден посетил службу в церкви

Второй в истории США президент-католик Джо Байден вместе с семьей посетил воскресную службу в церкви Святой Троицы в Вашингтоне. Об этом 24 января сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден провел на службе около 30 минут и на вопрос журналистов, как прошла церемония, ответил, что прекрасно. Отмечается, что ранее Байден часто посещал этот собор.

На обратном пути в Белый дом кортеж остановился возле одной из кофеен, чтобы сын президента Хантер смог сделать заказ на вынос. Сам американский президент из машины не выходил.

Байден — второй президент-католик в истории США после Джона Кеннеди.