Второй в истории США президент-католик Байден посетил службу в церкви
Второй в истории США президент-католик Джо Байден вместе с семьей посетил воскресную службу в церкви Святой Троицы в Вашингтоне. Об этом 24 января сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Байден провел на службе около 30 минут и на вопрос журналистов, как прошла церемония, ответил, что прекрасно. Отмечается, что ранее Байден часто посещал этот собор.
На обратном пути в Белый дом кортеж остановился возле одной из кофеен, чтобы сын президента Хантер смог сделать заказ на вынос. Сам американский президент из машины не выходил.
Байден — второй президент-католик в истории США после Джона Кеннеди.
В Вашингтоне 20 января прошла церемония его инаугурации. 46-й президент США Байден принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.
На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила. Кроме того, на сайте Белого дома появилась публикация о том, что приоритетами нового главы государства станут борьба с распространением коронавируса, расовая справедливость, экономика, климат, иммиграция, здравоохранение, а также восстановление позиций страны на мировой арене.