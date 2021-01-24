Израиль приостановит авиасообщение с другими странами до конца января

Правительство Израиля в воскресенье приняло решение приостановить все рейсы иностранных авиакомпаний с 26 по 31 января. Об этом 24 января сообщает газета Haaretz.

Отмечается, что меры были приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы — герметично запечатать страну», — цитирует газета премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

При этом рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также воздушной скорой помощи будут разрешены. В правительстве добавили, что позже будет объявлено об ограничениях и для израильских авиаперевозчиков.

Граждане Израиля смогут вылететь из страны только по причине лечения за рубежом, судебных разбирательств, похорон или в целях эмиграции.

Власти Израиля с 7 января ввели в стране двухнедельный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Нетаньяху тогда заявлял, что Израиль находится в эпицентре «глобальной эпидемии, которая распространяется с рекордной скоростью вместе с британской мутацией».

20 декабря в Израиле стартовала прививочная кампания. В стране для вакцинации используется препарат компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

При этом конце декабря стало известно о смерти двух граждан после прививок от коронавируса: одному было 75 лет, другому — 88. Причиной смерти первого мужчины стал сердечный приступ, а у второго мужчины имелись хронические заболевания.

По последним данным портала Worldometers, в Израиле зарегистрировано более 596 тыс. заболевших коронавирусом. Скончались свыше 4,3 тыс. человек.