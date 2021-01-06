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Израиль с 7 января вводит двухнедельный карантин

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Власти Израиля вводят в стране двухнедельный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Он начнет действовать в полночь четверга, 7 января, пишет The Times of Israel.

По данным издания, правительство 5 января проголосовало в пользу ужесточения ограничительных мер. Так, с четверга в стране будут закрыты школы и второстепенные предприятия.

«Мы находимся в эпицентре глобальной эпидемии, которая распространяется с рекордной скоростью вместе с британской мутацией. Она добралась до Израиля и унесла много жизней. По мнению всех экспертов, мы должны немедленно ввести полное закрытие для спасения жизней, что мы и одобрили в кнессете», — написал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

20 декабря в Израиле стартовала прививочная кампания. В стране для вакцинации используется препарат компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

В конце декабря стало известно о смерти двоих граждан после прививок от коронавируса: одному было 75 лет, другому — 88. Причиной смерти первого мужчины стал сердечный приступ, а у второго мужчины имелись хронические заболевания.

По последним данным портала Worldometers, в Израиле зарегистрировано 456 тыс. заболевших коронавирусом. При этом скончались почти 3,5 тыс. человек.

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