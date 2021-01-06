Израиль с 7 января вводит двухнедельный карантин

Власти Израиля вводят в стране двухнедельный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Он начнет действовать в полночь четверга, 7 января, пишет The Times of Israel.

По данным издания, правительство 5 января проголосовало в пользу ужесточения ограничительных мер. Так, с четверга в стране будут закрыты школы и второстепенные предприятия.

«Мы находимся в эпицентре глобальной эпидемии, которая распространяется с рекордной скоростью вместе с британской мутацией. Она добралась до Израиля и унесла много жизней. По мнению всех экспертов, мы должны немедленно ввести полное закрытие для спасения жизней, что мы и одобрили в кнессете», — написал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

אנחנו בעיצומה של מגפה עולמית שמתפשטת במהירות שיא עם המוטציה הבריטית. היא הגיעה לישראל וגובה חיים רבים. לפי כל המומחים אנחנו צריכים מייד להטיל סגר מלא כדי להציל חיי אדם, כך אישרנו בממשלה וכך נאשר בכנסת pic.twitter.com/X5Yy3jh8U4 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 5, 2021

20 декабря в Израиле стартовала прививочная кампания. В стране для вакцинации используется препарат компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

В конце декабря стало известно о смерти двоих граждан после прививок от коронавируса: одному было 75 лет, другому — 88. Причиной смерти первого мужчины стал сердечный приступ, а у второго мужчины имелись хронические заболевания.

По последним данным портала Worldometers, в Израиле зарегистрировано 456 тыс. заболевших коронавирусом. При этом скончались почти 3,5 тыс. человек.