На Украине пообещали отреагировать на жалобы на нарушение закона о языке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь 24 января заявил, что разберется с жалобами на обслуживание не на украинском языке.

Он отметил, что на текущий момент уже поступило около 200 обращений. Большинство из них касаются неиспользования украинского языка в сфере обслуживания, однако есть жалобы на рекламу на других языках и отсутствие украиноязычной версии сайтов интернет-магазинов.

«Мы на всё это отреагируем достаточно оперативно и качественно. Я думаю, что по материалам где-то десяти обращений — у нас они будут оформлены как жалобы — и мы будем проводить меры государственного контроля», — сообщил он в эфире телеканала «Украина 24».

С 16 января на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

Лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов подверг жесткой критике политику Киева в отношении русского языка, пишет «Газета.ру». Он отметил, что всегда использует в своих публичных выступлениях русский язык, так как считает своим правом говорить на родном языке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России.

В свою очередь, украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет страну в клочья.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.