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Раскрыта личность подозреваемого в двойном убийстве на свадьбе в «новой Москве»

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В убийстве двух мужчин на свадьбе в «новой Москве» подозревается Владимир Девятаев, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 января.

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31-летний мужчина проживает в Московской области, с убитыми он находился в товарищеских отношениях. Отмечается, что после первого дня свадьбы подозреваемый поехал с женихом по магазинам, чтобы купить необходимые для торжества продукты.

О том, что произошло между мужчинами во второй день празднества, пока неизвестно. Однако после конфликта Девятаев покинул торжество, а позже вернулся к клубу «Александр» с оружием. Мужчина мог быть не один.

О потасовке и убийствах на свадьбе стало известно ранее в этот же день. По предварительной версии, жених поссорился с одним из гостей со стороны невесты, после чего злоумышленник начал стрельбу.

В результате происшествия погибли два человека — жених и его брат, оба являются уроженцами Молдавии.

Подозреваемый в убийстве был задержан следователями и полицейскими. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия.

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