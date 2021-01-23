На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха
На свадьбе, которая проходила в Новой Москве, застрелили жениха и его брата. Об этом 23 января сообщил телеканал РЕН ТВ.
По предварительной информации, жених поссорился с кем-то из гостей со стороны невесты. Злоумышленник открыл огонь. В результате погибли два человека — жених и его брат. Оба погибших — уроженцы Молдавии.
Сообщается, что преступник скрылся с места преступления на черном джипе без номеров. Сейчас он находится в розыске.
Накануне стало известно о сотруднике полиции из Китая, который женился за минуту во время обеденного перерыва, после чего сразу приступил к работе.