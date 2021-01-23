Около 4 тыс. человек собрались на несанкционированной акции в центре Москвы

На Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек. Об этом 23 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее в субботу в Москве началась незаконная акция протеста. В частности, уже задержали юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь.

Полиция через громкоговорители напоминает, что акция является незаконной и призывает людей соблюдать меры профилактики коронавируса. В свою очередь корреспондент «Известий» сообщил, что протестующие начали бросать в полицейских снежки, бутылки и яйца.

Кроме того, столичный дептранс сообщил, что выходы из станций метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокированы участниками несогласованной акции.

Также в дептрансе со ссылкой на Центр организации дорожного движения рассказали, что участники несанкционированных мероприятий в Москве начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта.

На данный момент в столице и других крупных городах России проходят задержания участников несанкционированных акций. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.