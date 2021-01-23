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Глава МИД Венгрии заявил о приверженности сотрудничеству с Россией

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Резолюция Европейского парламента (ЕП), принятая 21 января по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не отразится на сотрудничестве Венгрии и Москвы. Об этом в субботу, 23 января, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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«Всё это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — цитирует его РБК.

Министр также указал, что тема задержания Навального не затрагивалась в ходе его визита в Москву, состоявшегося накануне.

«Я приехал сюда по очень, очень важным делам: договориться о закупках вакцины для венгров, чтобы спасти жизни людей и помочь экономике быстрее оправиться от трудностей из-за ограничений. Я приехал, чтобы договориться о продлении контракта, позволяющего нам закупать газ у России, на которую приходится 85% всего импорта газа. Есть крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России — не часть этой повестки», — подчеркнул Сийярто.

21 января Европарламент призвал заблокировать строительство «Северного потока – 2» из-за ситуации с Навальным, потребовав от Евросоюза усилить ограничения в отношении Москвы, несмотря на то что 19 января верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уже заявлял, что Евросоюз не может препятствовать реализации газопровода, поскольку это проект частных компаний.

Также ЕП предложил ввести ограничения против лиц, которые участвовали в решении об аресте Навального. За документ проголосовал 581 депутат, против — 50, воздержались — 44. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты ЕС должны прислушиваться к его мнению.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова реакция западных политиков на новости о возвращении и задержании Навального в РФ нужны для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах, пишет «Газета.ру».

Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Берлина. По информации УФСИН, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года, при этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите».

Клиника сообщала о его выписке 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем и был объявлен в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживал в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

ФСИН сообщала, что планирует задержать Навального, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

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