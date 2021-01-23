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Более 500 волонтеров помогают москвичам в прививочных пунктах

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В московских пунктах вакцинации помощь гражданам оказывают более 500 волонтеров. Об этом в субботу, 23 января, сообщается на сайте мэра столицы.

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«В Москве заработали выездные бригады, которые проводят вакцинацию москвичей от коронавируса в популярных общественных местах. Сделать прививку от COVID-19 теперь также можно в крупных торговых центрах, в фуд-молле «Депо» и в театре «Геликон-опера». К работе бригад присоединились и волонтеры Москвы: более 500 добровольцев помогают горожанам сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей», — говорится в сообщении.

В волонтеры принимают всех желающих в возрасте от 16 до 64 лет. Регистрацию можно пройти на сайте «Мосволонтера». Все добровольцы обеспечиваются питанием, экипировкой и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, распределение по точкам происходит с учетом пожеланий самих волонтеров.

«Масштабная вакцинация — это путь скорейшего возвращения к нормальной жизни, когда можно, не опасаясь заразиться коронавирусом, встречаться с друзьями, ходить на концерты и в театры, проводить крупные мероприятия и участвовать в них. Откровенно говоря, волонтеры уже соскучились по большим городским мероприятиям, форумам и крупным акциям. Поэтому добровольческое сообщество столицы решило активно поддержать кампанию по вакцинации», — заявила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

15 января заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для прохождения вакцинации от коронавируса москвичам больше не нужно предоставлять справку с места работы, достаточно назвать сферу занятости.

Кроме того, 20 января в городе открылись выездные пункты вакцинации от COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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