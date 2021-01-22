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Джонсон назвал новый британский штамм коронавируса более смертельным

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Новый британский штамм коронавируса является не только более заразным, но и более смертельным. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге в пятницу, 22 января.

Засветился: биосенсор распознает мутации коронавируса
Прибор оценит степень заразности новых штаммов SARS-CoV-2 и поможет найти лекарство от них

«Есть основания предполагать, что выявленный в Великобритании вариант коронавируса может быть связан с более высокими показателями смертности», — приводит The Guardian его слова.

Согласно данным, представленным на брифинге, при заражении старым штаммом из тысячи заболевших умирают примерно 10 человек, при заражении новым — 13–14 человек.

Ранее в пятницу стало известно, что ученые из университета Куинс и университета Британской Колумбии (Канада) разработали биосенсор, который поможет оценить уровень заразности некоторых новых мутаций SARS-CoV-2. Это поможет ускорить обнаружение вирусных мутантов и процессы нахождения лекарств против COVID-19.

Об обнаружении в Великобритании нового варианта коронавируса стало известно в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Соединенного Королевства подтвердил, что новый штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший вариант этой инфекции выявили в 22 странах Европы.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России обнаружили первый случай британского штамма.

По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, при создании российской вакцины от этого вируса «Спутник V» учитывались его возможные мутации.

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