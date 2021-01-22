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МИД России обсудил с послом США пандемию и сотрудничество с ВОЗ

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил по телефону в пятницу с послом США в России Джоном Салливаном изменение климата, пандемию коронавируса, возвращение Вашингтона во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату. Об этом сообщается на сайте российского МИДа 22 января.

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«Посол проинформировал о решении администрации Дж. Байдена вновь присоединиться к Парижскому соглашению, а также об отмене решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения», — отмечают в ведомстве.

Вершинин и Салливан сошлись во мнении, что борьба с такими вызовами, как изменение климата и пандемия, является важным пунктом международной повестки дня и их преодоление возможно только за счет совместных усилий.

Вскоре после инаугурации 20 января президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом. Процесс займет 30 дней с момента представления документа в ООН.

Также американский лидер подписал указ о возвращении Соединенных Штатов в ВОЗ. Он считает, что это поможет координировать действия стран мира в процессе борьбы с COVID-19.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году.

В июне 2017 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из этого соглашения. Решение вызвало критику со стороны мирового сообщества.

7 июля 2020 года Трамп уведомил конгресс о решении выйти из ВОЗ. Вашингтон отправил документ о своем решении Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Ожидалось, что США окончательно прекратят членство в организации в июле 2021 года.

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