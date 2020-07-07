Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп во вторник, 7 июля, уведомил Конгресс об официальном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в своем Twitter сообщил сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Боб Менендез.

Он обратил внимание на тот факт, что Трамп пошел на этот шаг в разгар пандемии коронавируса.

«Это не защитит жизни или интересы американцев, а лишь оставит американцев больными и Америку одинокой», — подчеркнул он.

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