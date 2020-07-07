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Соединенные Штаты уведомили ООН о выходе из ВОЗ
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Соединенные Штаты уведомили ООН о выходе из ВОЗ

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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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Вашингтон сообщил генеральному секретарю Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерришу о прекращении своего участия во Всемирной организации здравоохранения с 6 июля 2021 года. Об этом сообщили в офисе генсека.

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«Могу сказать, что 6 июля 2020 года США уведомили генерального секретаря… о выходе из Всемирной организации здравоохранения», — сказал журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Он напомнил, что Штаты должны соблюсти все условия Устава ВОЗ перед выходом, среди которых уведомление о соответствующем решении за год и погашение финансовых обязательств.

Ранее во вторник, 7 июля, президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о решении выйти из ВОЗ.

Планы Трампа уже раскритиковали демократы, которые отметили, что выход из организации оставит американцев больными, а Америку одинокой.

Свое недовольство действиями ВОЗ Трамп выразил несколько месяцев назад из-за распространения коронавируса в мире. По мнению американского президента, организация закрыла глаза на действия Китая, который, по словам Трампа, ответственен в пандемии, и не смогла оценить серьезность угрозы вируса.

Белый дом потребовал от ВОЗ проведения необходимых с точки зрения США реформ, а когда организация отказалась, прекратил финансирование.

5 апреля Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ из-за «неэффективности» организации, но через месяц после многочисленных критических замечаний со стороны мировой общественности, объявил о частично возобновлении выплат.

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