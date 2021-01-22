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В Монголии создали компанию «Газопровод Союз Восток»

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Компанию «Газопровод Союз Восток» для разработки технико-экономического обоснования по проекту «Сила Сибири – 2» создали в Монголии. Об этом говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram-канале 22 января.

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«Газопровод «Союз Восток» станет продолжением на территории Монголии российского газопровода «Сила Сибири – 2», экспортная мощность которого может превысить мощность «Силы Сибири» более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Созданная компания будет заниматься проектно-изыскательскими работами и разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай.

В декабре 2020 года сообщалось, что «Газпром» продолжает активные переговоры об увеличении поставок газа в Китай по новым газопроводам. Представители компании ведут переговоры о поставках по западному маршруту и через Дальний Восток, а также обсуждают поставки через территорию Монголии.

20 ноября стало известно, что «Газпром» и китайская CNPC обсуждают дополнительное увеличение поставок газа по «Силе Сибири» после выхода на максимальный уровень прокачки, предусмотренный в контракте.

В октябре сообщалось, что суточный объем поставок газа из России в Китай на 20% превысил обязательства по контракту. За первые восемь месяцев 2020 года «Газпром» по газопроводу «Сила Сибири» поставил в Китай 2,3 млрд куб. м газа.

Первая нитка «Силы Сибири» начала работать в декабре 2019 года. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу протяженностью около 3 тыс. км.

Газ транспортируется из Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии, в том числе и для российских потребителей Дальнего Востока.

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