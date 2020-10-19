Суточный объем поставок газа из России в КНР превысил обязательства по контракту

Суточный объем поставок газа из России в Китай впервые превысил контрактные обязательства. Об этом 19 октября сообщил ТАСС со ссылкой на «Газпром».

«Газпром» продолжает увеличивать поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского месторождения. Впервые 19 октября этого года суточный объем поставок российского газа по заявке китайской стороны превысил обязательства по контракту. Превышение составило 20%», — рассказали агентству.

Отмечается, что за первые восемь месяцев 2020 года «Газпром» по газопроводу «Сила Сибири» поставил в Китай 2,3 млрд кб. м газа. За первое полугодие 2020 года в Китай поставлено 1,57 млрд куб. м газа.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по первой нитке «Силы Сибири». Газопровод протяженностью около 3 тыс. км транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии для российских потребителей Дальнего Востока, а также в Китай.

В мае этого года «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам для газопровода «Сила Сибири – 2». По словам председателя правления компании Алексея Миллера, газопровод может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай с объемом поставки до 50 млрд кубометров газа в год, а газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию.