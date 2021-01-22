Хотиненко оценил призывы к участию в несанкционированных акциях

Призывающим к участию в несанкционированных акциях следует помнить об ответственности. Об этом в пятницу, 22 января, заявил кинорежиссер Владимир Хотиненко.

По его словам, молодежный радикализм можно назвать естественным, поскольку желания молодых людей принять участие в подобных мероприятиях возникает не впервые.

«Главное прокукарекать, а потом хоть солнце не вставай» — есть такая поговорка. Молодежные порывы — они же не сегодня возникли. Вопрос в другом, есть еще момент какой-то трезвости отношения к происходящему, а не просто эмоциональный порыв», — сказал он РЕН ТВ.

По словам кинорежиссера, необходимо искать смысл в таких акциях.

Хотиненко добавил, что подобные вещи имеют место не только в России, предположив, что беспокойство в умах людей вызвала пандемия коронавируса.

«Пандемия, карантин, надо понимать, что он чуть-чуть сдвинул сознание людей», — заключил режиссер.

Накануне, 21 января пяти интернет-сервисам было вынесено прокурорское предупреждение о недопустимости распространения информации с призывами к участию в несогласованных акциях. В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют подобные призывы к подросткам.

Также в четверг МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Ранее в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Принимая участие в незаконных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.