Главный тренер «Реала» Зидан заразился коронавирусом

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается в пятницу, 22 января, на официальном сайте команды.

О состоянии 48-летнего специалиста не сообщается.

20 января «Реал» проиграл клубу третьего по силе дивизиона Испании «Алькояно» (1:2) в дополнительное время в матче 1/16 финала Кубка страны и вылетел из розыгрыша турнира, сообщается на сайте kp.ru. 22 января «Реал» сыграет на выезде с «Алавесом» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Зидан тренировал «королевский клуб» с 2016 по 2018 год и дважды выиграл испанский чемпионат, а также три раза Лигу чемпионов. В 2019 году владельцы клуба решили вернуть французского тренера, передает НСН.

Ранее, 19 января, стало известно, что российская букмекерская компания «Фонбет» стала беттинг-партнером мадридского ФК «Реал».

Брендинг компании будет использован на домашних матчах «Реала» в Ла Лиге и Кубке Испании, а ее логотип появится на официальном сайте «галактикос» в разделе «Партнеры» и в приложении клуба.