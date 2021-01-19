Российская компания стала новым официальным партнером ФК «Реал Мадрид»

Российская букмекерская компания «Фонбет» стала беттинг-партнером мадридского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщается на сайте компании.

Также об этом говорится в официальном аккаунте «Реал Мадрида» в Facebook.

Брендинг компании будет использован на домашних матчах «Реала» в Ла Лиге и Кубке Испании, а ее логотип появится на официальном сайте «галактикос» в разделе «Партнеры» и в приложении клуба.

В связи с этим событием «Фонбет» готовит для клиентов ряд уникальных акций. В их числе розыгрыши призов от «Реала» и бонусов от компании, повышенные коэффициенты и расширенные росписи на матчи «королевского клуба», активности в социальных сетях.

Генеральный директор букмекерской компании Александр Парамонов выразил уверенность в том, что сотрудничество с клубом будет продуктивным и взаимовыгодным.

«Мы очень рады стать официальным партнером мадридского «Реала» в России и СНГ. «Реал» — один самых титулованных и узнаваемых футбольных клубов в мире. Это команда с большой историей и серьезной репутацией. «Реал» стремится выигрывать в каждом матче и быть образцом честной и красивой игры. «Фонбет» — лидер на букмекерском рынке СНГ и тоже стремится быть лучшим в своем деле», — подчеркнул он.

Директор по маркетингу «Фонбет» Алина Якиревич со своей стороны заявила о планах активировать контракт с «Реалом» не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане.