В Киеве заявили о пагубном влиянии субсидий на психику украинцев

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко 22 января заявил, что получение субсидий пагубно влияет на психику граждан страны.

«Психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите — вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше, понимаете, это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 2014 году, понимаете?» — приводит сайт «Страна.UA» слова Витренко.

По январским данным министерства соцполитики Украины, субсидию получают 3,1 млн домохозяйств. Кроме того, около 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате услуг ЖКХ.

Накануне глава Жилищного союза страны Александр Скубченко сообщил, что проблема массовых неплатежей за жилищно-коммунальные услуги на Украине достигла огромных размеров. В частности, по состоянию на декабрь 2020 года долги населения за услуги ЖКХ составили 66,1 млрд гривен (172,73 млрд рублей).

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов 20 января предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту. Он отметил, что изменить ситуацию смогло бы сокращение зарплат чиновников и непосредственно их количества, а также введение в стране прогрессивной системы налогообложения личных доходов.

Кроме того, в октябре украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже через 15 лет Украина может прекратить выплачивать пенсии гражданам, так как у государства не будет на это средств. По его словам, демографическая ситуация в стране не лучше экономической.