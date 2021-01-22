Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Похищенные во время Второй мировой войны иконы вернули Русской православной церкви
Общество
Путин внес в Госдуму законопроекты о приоритете Конституции в ряде кодексов
Общество
Принятие закона о статусе апартаментов позволит регистрироваться в них
Мир
Словакия и IIHF начали обсуждать проведение ЧМ по хоккею в Братиславе
Армия
Путин обсудил с Совбезом стратегическую стабильность и контроль над вооружениями
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Общество
В России сформируют кадровый резерв специалистов по воспитательной работе
Политика
ГД рассмотрит снимающий возрастные ограничения для некоторых госслужащих законопроект
Мир
В Киеве предложили сделать украинский язык официальным в ЕС

В Киеве заявили о пагубном влиянии субсидий на психику украинцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко 22 января заявил, что получение субсидий пагубно влияет на психику граждан страны.

Убыльное дело: почему Украина продолжает вымирать
Страна оказалась в зоне демографического торнадо

«Психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите — вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше, понимаете, это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 2014 году, понимаете?» — приводит сайт «Страна.UA» слова Витренко.

По январским данным министерства соцполитики Украины, субсидию получают 3,1 млн домохозяйств. Кроме того, около 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате услуг ЖКХ.

Накануне глава Жилищного союза страны Александр Скубченко сообщил, что проблема массовых неплатежей за жилищно-коммунальные услуги на Украине достигла огромных размеров. В частности, по состоянию на декабрь 2020 года долги населения за услуги ЖКХ составили 66,1 млрд гривен (172,73 млрд рублей).

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов 20 января предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту. Он отметил, что изменить ситуацию смогло бы сокращение зарплат чиновников и непосредственно их количества, а также введение в стране прогрессивной системы налогообложения личных доходов.

Кроме того, в октябре украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже через 15 лет Украина может прекратить выплачивать пенсии гражданам, так как у государства не будет на это средств. По его словам, демографическая ситуация в стране не лучше экономической.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021