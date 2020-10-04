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Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет

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Через 15 лет Украина может прекратить выплачивать пенсии гражданам, так как у государства не будет на это средств. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль во время выступления перед студентами Политехнического университета во Львове.

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Лекция политика 3 октября появилась на YouTube-канале кабмина, хотя состоялась 25 сентября.

Шмыгаль рассказал студентам, что демографическая ситуация в стране не лучше экономической и уже в недалеком будущем на налоги одного работающего гражданина придется содержать минимум двух пенсионеров.

Это повлечет за собой двукратное увеличение налогов, пишет Украина.ру.

«Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что выходом из ситуации может стать создание накопительной пенсионной реформы, чтобы люди смогли сами себе откладывать на старость. При этом государство их обеспечит небольшой соцвыплатой.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сложившуюся на Украине ситуацию, отметил, что страна стала недееспособной и держится только на советском наследии и «заделе», сделанном до майдана. По его словам, украинские политики демонстрируют лишь жажду коррупции и неспособность управлять и созидать.

При этом экономика находится в упадке, а госдолг уже превысил $53 млрд, составив более трети от ВВП страны.

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