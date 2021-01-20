Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Главред».

Эксперт указал, что украинский бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом в 5,5%, в то время как приемлемым уровнем в мире и в самой Украине считается показатель до 3%.

Такой дефицит способствует наращиванию внутреннего и внешнего госдолга. Последний надо будет обслуживать, отдавая значительную часть доходов, и уже на данный момент каждая третья гривна бюджета направлена именно на это, заявил Суслов. Вместе с тем Украина по требованию западных кредиторов вынуждена отказываться от выгодного для нее сотрудничества, говорится в материале от 18 января.

Изменить ситуацию, по мнению экс-министра, смогло бы сокращение зарплат чиновников и непосредственно их количества, а также введение в стране прогрессивной системы налогообложения личных доходов.

Кроме того, Суслов считает, что спасти Украину от дефолта сможет отказ от «проедания» иностранных кредитов и средств от выпуска своих долговых обязательств и направление их на модернизацию промышленности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий, проведение импортозамещения и т.д. Тогда расплачиваться по кредитным обязательствам Киев смог бы за счет дополнительных доходов бюджета и увеличения валютных поступлений в казну.

12 января директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин заявил, что в 2020 году на Украине были подготовлены все условия для финансово-экономической катастрофы, которая может наступить в текущем году. В 2021-м, по его словам, стране придется вернуть кредиторам более $25 млрд долгов, что составляет почти 70% доходной части бюджета.

Кроме того, в начале этого года Суслов уже предупреждал о грозящем Украине дефолте, несмотря на два транша кредитов МВФ по $700 млн, которые страна не смогла получить в 2020 году и, скорее всего, получит в первой половине 2021 года. По его мнению, эти средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета.

Между тем в конце декабря министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что оснований для дефолта в стране нет. Он призвал не употреблять слово «дефолт», добавив, что у Киева есть стратегия, согласно которой государство должно отказаться от денежных заимствований.