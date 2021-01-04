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Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт

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Украине в 2021 году придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. С таким прогнозом выступил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, пишет 4 января «Главред».

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Он отметил, что бюджет Украины на 2021 принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП, в то время как по международным нормативам приемлемым является дефицит до 3%.

«Украина не смогла сократить свои расходы при падающей экономике. Ведь за 2020 год украинский ВВП, по предварительным прогнозам, упадет на 5–6%, а в следующем году хотя и ожидается рост на 4,7%, он не сможет компенсировать падения даже 2020 года», — пояснил Суслов.

Экс-министр подчеркнул, что сейчас каждая третья гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долгов — это либо их погашение, либо выплата процентов.

По его словам, два транша кредитов МВФ по $700 млн, которые Украина не смогла получить в 2020 году, скорее всего, будут предоставлены в начале 2021 года. Они тоже пойдут на финансирование дефицита госбюджета.

«Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту, не жалея урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов, а также будучи неспособной навести порядок на таможне и победить поток контрабанды, ввести прогрессивную систему налогообложения доходов физических лиц, перейти к проведению протекционистской политики и стимулировать развитие собственного производства», — указал экономист.

В свою очередь украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко также сделал неутешительный прогноз для Украины. Среди прочего, он предупредил о риске развала страны.

Толочко считает противоестественной ситуацию, когда украинцы отвергают «то глубинное, что их породило», отрываются от восточнославянского православного материка и «катятся» в западную Европу, где прижиться они не смогут, пишет «РИА Новости».

В конце ноября первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что у Украины закончились деньги. По его словам, в госбюджете страны образовалась «огромная дыра» — недостает минимум 40 млрд гривен ($1,4 млрд).

В середине декабря Верховная рада Украины утвердила госбюджет на 2021 год с дефицитом ВВП в 5,5%, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил 21 декабря, что оснований для дефолта на стране нет. Он призвал не употреблять слово «дефолт» и подтвердил, что у Украины есть стратегия, согласно которой страна должна отказаться от денежных заимствований.

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