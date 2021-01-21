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Эксперт рассказал о проблеме массовых неплатежей за ЖКУ на Украине

Эксперт рассказал о проблеме массовых неплатежей за ЖКУ на Украине

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Проблема массовых неплатежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на Украине достигла огромных размеров. Об этом в четверг, 21 января, заявил глава жилищного союза страны Александр Скубченко.

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Он отметил, что по состоянию на декабрь 2020 года долги населения за услуги ЖКХ составили 66,1 млрд гривен (172,73 млрд рублей).

«После этого тарифы еще увеличили, а значит неплатежи станут еще масштабнее. ЖКХ уже давно за краем пропасти. Но единственное, что планирует власть, — это принятие закона о выбивании долгов ЖКХ с населения по требованию МВФ (Международного валютного фонда — Ред.). Это путь в никуда», — сказал Скубченко изданию «Главред».

В начале января бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина шаг за шагом движется к дефолту, не жалея урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов.

В ноябре 2020 года политолог, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров сообщил, что изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине «экономической мясорубкой» в 2021 году.

В августе 2020 года бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что страна разрушила свою экономику и вследствие этого утратила независимость.

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