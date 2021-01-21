Эксперт рассказал о проблеме массовых неплатежей за ЖКУ на Украине

Проблема массовых неплатежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на Украине достигла огромных размеров. Об этом в четверг, 21 января, заявил глава жилищного союза страны Александр Скубченко.

Он отметил, что по состоянию на декабрь 2020 года долги населения за услуги ЖКХ составили 66,1 млрд гривен (172,73 млрд рублей).

«После этого тарифы еще увеличили, а значит неплатежи станут еще масштабнее. ЖКХ уже давно за краем пропасти. Но единственное, что планирует власть, — это принятие закона о выбивании долгов ЖКХ с населения по требованию МВФ (Международного валютного фонда — Ред.). Это путь в никуда», — сказал Скубченко изданию «Главред».

В начале января бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина шаг за шагом движется к дефолту, не жалея урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов.

В ноябре 2020 года политолог, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров сообщил, что изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине «экономической мясорубкой» в 2021 году.

В августе 2020 года бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что страна разрушила свою экономику и вследствие этого утратила независимость.