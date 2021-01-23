Семейные разборки: в Латвии поспорили из-за однополых браков

В Латвии разгорелся спор о семейных ценностях. Конституционный суд разрешил женщине из однополой пары уйти в «отцовский отпуск» по уходу за ребенком. Депутаты сейма возмутились вердиктом и решили внести изменения в конституцию. В частности, собрались прописать, что семья состоит исключительно из мужчины и женщины. «Известия» разбирались в гендерных разногласиях.

Отпуск по отцу

Поводом для политических баталий стал иск Эвиты Гоши, которая состоит в однополых отношениях. Партнерша женщины родила ребенка, и заявительница претендовала на оплачиваемый отпуск. Гоши указала, что ее сожительница нуждается в помощи хотя бы на короткое время. В законе, однако, ничего не сказано о лесбийских семьях, а потому социальные службы ей отказали.

После этого Гоши обратилась в Конституционный суд. В ходе разбирательства она указала, что находится в стабильных отношениях с партнершей, а запрет на отпуск противоречит интересам ребенка и его матери. Председатель суда Санита Осипова подчеркнула, что каждый человек имеет право жить согласно своим убеждениям, у каждого есть право на неприкосновенность личной жизни. «Государство должно в равной степени уважать членов общества, создающих однополые отношения, и уважать то, что у таких пар могут сформироваться семьи», — сказала глава КС.

семейные разборки Фото: Depositphotos

В результате заявительница стала первой в Латвии женщиной, которая отправилась в «отцовский отпуск»: соцслужбы выполнили решение суда еще до нового года. Конституционный суд также обязал государство до середины 2020 года изменить законодательство так, чтобы «не дискриминировать однополые семьи».

Пошли на поправки

Решение суда вызвало возмущение у националистов и консерваторов, которые составляют большинство в сейме. В декабре они не согласовали ни одну кандидатуру на освободившуюся должность судьи КС . Наибольшие шансы имела адвокат Инесса Никульцева, которая заявляла, что поддерживает решения нынешнего состава суда.

В январе депутаты разработали поправки к конституции Латвии. Предложили, в частности, отредактировать статью 110, которая гласит, что «государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей». Народные избранники решили вместо точки поставить запятую и дополнить предложение текстом: «включая право расти в семье, основу которой составляют мать (женщина) и отец (мужчина)».

Один из авторов поправок, парламентарий от нацблока Янис Иесалниекс заявил, что изменения соответствуют «общепринятой модели семьи». «Нельзя игнорировать мнение большей части общества и вводить чужие обычаи и нравы», — отметил он. По его словам, «родители не могут являться однополыми персонами».

Семейные разборки Фото: РИА Новости/Оксана Джадан

Парламентарий Мария Голубева со своей стороны назвала инициативу попыткой разделить семьи на правильные и неправильные. «Семьям, которые не соответствуют выдуманным идеалам, цинично указывают на их низкое место в иерархии семей. Такое деление на правильных и неправильных противоречит уважению к человеку и Европейской хартии основных прав и свобод. Если поправки будут приняты, то государство отдалится от тех жителей, чьи семьи не признаны благом», — сказала она.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш назвал предложение неуместным и призвал сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. «Эти поправки станут возвращением в советские времена», — подчеркнул он. Против инициативы выступили также преподаватели факультета теологии Латвийского университета, религиозные деятели и ученые. Они опубликовали открытое письмо, в котором указали, что понятие «правильная семья» потеряло актуальность. По их словам, всё больше детей живет в неполных и расширенных семьях.

Тем не менее 14 января сейм Латвии передал поправки на рассмотрение профильных комиссий. Решение поддержали 47 депутатов, против выступили 25 народных избранников. Дальнейшее рассмотрение в парламенте в трех чтениях потребует квалифицированного большинства — двух третей депутатов (всего их в сейме 100).

«Пусть бегут в Швецию»

В Эстонии также поспорили о семейных ценностях. В октябре прошлого года министр внутренних дел страны, основатель Консервативной партии (EKRE) Март Хельме призвал провести референдум для внесения в конституцию определения брака как союза мужчины и женщины. Чиновник отметил, что на представителей сексменьшинств смотрит недружелюбно. «Пусть бегут в Швецию. Там на них смотрят более вежливо», — посоветовал он.

Заявления Хельме спровоцировали скандал. Лидеры парламентской оппозиции призвали премьер-министра страны Юри Ратаса отправить Хельме в отставку. Об этом же сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Но консерваторы и националисты доминируют в рийгикогу (парламенте страны). А потому в декабре законодательный орган в первом чтении поддержал законопроект о проведении референдума.

Семейные разборки Основатель Консервативной партии (EKRE) Март Хельме Фото: TASS/EPA/VALDA KALNINA

В ходе обсуждения, длившегося четыре часа, произошел характерный эпизод. Сторонника референдума, депутата от EKRE Сииму Похлаку спросили, почему он сам не женат. В ответ Похлак сказал, что давно собирался сделать предложение матери своих детей. «Я попрошу у нее здесь и сейчас. Любимая Ренате, ты родила для нашей семьи троих любимых и славных детей. Если ты сейчас смотришь эту передачу, ответь, согласна ли ты стать моей женой?» — обратился тогда парламентарий к своей избраннице.

Второе чтение было намечено на 13 января. Оппозиционные партии пытались заблокировать работу законодательного органа, подготовив 9,4 тыс. поправок. Но помогла оппозиции не законодательная активность, а охранная полиция (КаПо). Та 12 января предъявила обвинения в коррупции нескольким видным функционерам Центристской партии и партии EKRE. Глава Центристской партии Юри Ратас подал в отставку с поста премьер-министра страны. Коалиция в парламенте распалась, центристы перестали поддерживать консерваторов. И 13 января Партия реформ добилась отмены законопроекта о референдуме.

Министр финансов, председатель EKRE и сын главы МВД Мартин Хельме тогда задавался вопросом о том, почему обвинения появились перед вторым чтением. «Я понимаю, что следственным органам необязательно выстраивать свою деятельность в соответствии с повесткой дня рийгикогу, но, к сожалению, сейчас остается как раз такой привкус», — говорил он.

Борьба семей

Эксперты по-разному оценивают гендерно-политические баталии в странах Балтии. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с «Известиями» указал на то, что в странах Запада идет ожесточенная борьба двух систем ценностей . « Одна — традиционная, поддерживающая привычную форму семьи. Другая — модернистская, которая предполагает деструкцию традиционной семьи, отношений жены и мужа, матери и ребенка . В странах Центральной и Восточной Европы наиболее ожесточенно протестуют против второго варианта. Эти процессы мы в том числе наблюдаем и в странах Балтии», — отмечает собеседник.

Семейные разборки Фото: Depositphotos