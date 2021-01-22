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Названа средняя цена автомобиля с пробегом в России в декабре

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Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в декабре 2020 года составила 666,4 тыс. рублей, что на 6,1% выше, чем в ноябре того же года. Об этом 22 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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По данным экспертов агентства, рост цен на вторичном рынке сохраняется с начала осени. Если же сравнить декабрьские цены на подержанные машины с теми, что были год назад, то они увеличились еще сильнее — на 8,8%. В декабре 2019 года этот показатель был равен 612,5 тыс. рублей.

Всего в 2020 году в России было продано 5,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 1,7% больше, чем в 2019 году.

Наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались автомобили Lada. Было продано 1 млн 283,5 тыс. таких машин. Второй результат у Toyota. Подержанные автомобили этой марки купили 620 тыс. жителей страны. Третье место у Nissan — 315 тыс. автомобилей.

12 января сообщалось, что в России по итогам 2020 года рынок новых автомобилей показал снижение к предыдущему году на 7,7%. При этом во второй половине 2020 года цены на автомобили росли, не останавливаясь. На фоне высоких курсов доллара и евро это привело к резкому подорожанию машин.

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