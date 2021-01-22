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В США уборщик случайно уничтожил почти 2 тыс. доз вакцины Moderna

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Хранившиеся в больнице Бостона, США, 1900 доз вакцины от коронавируса Moderna были уничтожены в результате случайного отключения холодильника уборщиком. Об этом 22 января сообщил телеканал ABC.

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По его данным, инцидент произошел 19 января в комплексе больниц Бостона. Как отметил представитель лечебных учреждений Кайл Того, сотрудники обнаружили, что холодильник, где хранился препарат, не работает.

«Было обнаружено, что вилка вынута из розетки после того, как нанятый по договору работник во время уборки случайно ее вынул», — говорится в его заявлении.

При этом сам морозильник с вакцинами расположен в безопасном месте, на нем были сигнализация.

Руководство больниц намерено провести расследование и выяснить, почему не сработала сигнализация.

31 декабря сообщалось, что сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин специально испортил 500 доз вакцины Moderna. Мужчина достал из холодильника 57 упаковок препарата и не убрал их, тем самым нарушив необходимый температурный режим.

Вакцинация в США проходит с использованием двух препаратов — Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщалось по состоянию на 17 января, в общей сложности 55 жителей США скончались после вакцинации от коронавируса с использованием этих препаратов.

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