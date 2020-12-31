Работник медцентра в США намерено испортил 500 доз вакцины от COVID-19

Сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин в США специально испортил 500 доз вакцины от COVID-19 американской биотехнологической компании Moderna. Об этом сообщил в четверг, 31 декабря, телеканал WBAY со ссылкой на организацию Advocate Aurora Health.

Представители медицинского центра рассказали, что работник достал из холодильника 57 упаковок лекарственного препарата и не убрал их, тем самым нарушив необходимый температурный режим. Позже он признался, что сделал это намеренно. Сотрудник был уволен из компании.

На данный момент расследование инцидента ведут ФБР и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

Ранее, 18 декабря, компания Moderna уничтожила примерно 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 из-за проблем на финальных этапах производства препарата. Отмечается, что появившиеся на последних стадиях производства проблемы были связаны с «фильтрацией».

В этот же день правительство США предоставило иммунитет от ответственности за побочные эффекты от вакцины у добровольцев американским компаниям Pfizer и Moderna.

До этого, 17 декабря, медработнику понадобилась экстренная помощь после вакцинации от COVID-19 лекарственным препаратом компаний BioNTech и Pfizer. Его госпитализировали в больницу на Аляске. Первого медработника госпитализировали 16 декабря. Отмечается, что у женщины появилась аллергическая реакция после введения вакцины, хотя у нее не было аллергии в анамнезе. Также в социальных сетях распространяется видео, на котором медсестра из США падает в обморок сразу после введения вакцины.