Названа возможная причина крушения Boeing в Индонезии

Неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить могли стать причиной крушения самолета Boeing 737-524 в Индонезии. Об этом в сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные предварительного расследования.

Согласно информации, полученной в ходе расшифровки бортового самописца самолета, во время полета приборы зафиксировали проблему в работе системы автоматического тяги, которая регулирует поток топлива и тягу для поддержания пути, заданного пилотами, пишет газета.

Однако вместо того, чтобы отключить систему, пилоты воздушного судна попытались восстановить ее функционирование. Это могло вызвать дисбаланс в мощности двигателей воздушного судна и привести к затруднению управления самолетом.

Издание в своем материале от 21 января отмечает, что Boeing 737 способен лететь на одном двигателе, и пилоты обучены делать это, но, как указывают эксперты по безопасности, дисбаланс в тяге двигателей, требует быстрого реагирования летчиков.

Заместитель главы национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Харио Сатмико, подтвердил, что следователи рассматривают проблему с системой автоматической тяги, но окончательно пролить свет на ситуацию смогут записи пирегоров пилотов. Они находятся во втором «черном ящике», который еще не подняли с места крушения.

9 января совершавший рейс Джакарта–Понтианак Boeing 737-524, принадлежащий авиакомпании Sriwijaya Air, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. На борту находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

Вскоре местные власти сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море. При этом представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали аварийных сигналов. Позднее специалисты обнаружили на месте крушения останки тел, обломки самолеты и черные ящики.

15 января специалисты извлекли данные, которые содержались на самописце, фиксировавшем параметры полета. Отмечалось, что все 330 параметров сохранились в хорошем состоянии.

21 января министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади объявил о завершении поисковой операции в акватории Яванского моря.