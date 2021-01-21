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Власти Индонезии сообщили о завершении поисков на месте крушения Boeing

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Власти Индонезии объявили о завершении поисковой операции в акватории Яванского моря, где произошло крушение Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом в четверг, 21 января, сообщил министр транспорта Буди Кариа Сумади.

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«Сегодня последний день операции, мы завершаем поиски», — приводит его слова портал Detik.

9 января Boeing 737-524, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. На борту находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

Вскоре местные власти сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море.

Позднее специалисты обнаружили на месте крушения останки тел, обломки самолеты и черные ящики.

15 января специалисты извлекли данные, которые содержались на самописце, фиксировавшем параметры полета. Все 330 параметров сохранились в хорошем состоянии. Черный ящик был найден и извлечен 12 января, водолазы отыскали его в море у берегов индонезийской столицы Джакарты.

В тот же день стало известно об обнаружении второго черного ящика Boeing 737-524, однако 17 января появились данные о том, что он потерян. Как сообщил замруководителя национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурио Аджи, на данный момент у спасателей не получается уловить сигнал самописца.

По информации портала Detik, ранее были найдены фрагменты устройства, но там не оказалось памяти.

Представитель индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади отмечал, что разбившийся лайнер при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

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