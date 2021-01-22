Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Якутии

При пожаре в частном доме в селе Хатылыма Мегино-Кангаласского района Якутии погибли двое детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 января на сайте регионального управления МЧС России.

«21 января в 18:51 (12:51 мск) в селе Хатылыма Мегино-Кангаласского района произошел пожар в частном жилом двухквартирном доме. Огнеборцами в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух детей 2014 и 2016 годов рождения», — говорится в сообщении.

К моменту приезда пожарной команды дом горел открытым огнем по всей площади. На месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета.

20 января в Казани женщина и трое малолетних детей отравились угарным газом. Отмечается, что инцидент, в результате которого произошла трагедия, не связан с пожаром. Обстоятельства и причины отравления выясняются.