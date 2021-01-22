Байден приказал разведке изучить истории с «российскими хакерами» и Навальным

Президент США Джо Байден дал указание разведке рассмотреть истории, связанные с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы наградами за убийства американских солдат в Афганистане. Об этом 21 января сообщила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.

«Президент Байден дал задание разведсообществу провести полный анализ кибератаки на (компанию) SolarWinds, вмешательство России в выборы 2020 года, использование химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за (убийство) американских солдат», — передает ее слова «РИА Новости».

Псаки добавила, что, несмотря на намерения США взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, Вашингтон будет привлекать Москву к ответственности за действия, которые посчитает неподобающими.

В конце декабря 2020 года стало известно о том, что советники Байдена обсуждают возможность введения санкций против России в связи с кибератакой в отношении американских правительственных учреждений, причастность к которой в Вашингтоне приписывают Москве.

14 декабря The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. В причастности к взлому издание обвинило Россию.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на американские госучреждения. Представитель Кремля призвал прекратить голословные обвинения в адрес РФ.

19 августа бывший американский госсекретарь Джон Керри заявил, что Дональд Трамп — на тот момент президент США — не может противостоять «вмешательству» России. В пример он привел фейковые заявления СМИ о «сговоре» Москвы с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) с целью убийства американских военных в Афганистане.

Подобная информация появилась в нескольких американских газетах, в частности в The New York Times, в июле. В статьях утверждалось, что РФ якобы предлагала награду «Талибану» за убийство военных США.

Москва категорически отвергла бездоказательные обвинения и обвинила СМИ в распространении фейков. Опровергли сообщения также американская разведка и сами талибы.

20 августа блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние россиянина, его перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у блогера признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

В декабре сообщалось, что власти США разработали пакет санкций против России из-за инцидента с Навальным, но отказались от их введения за отсутствием каких-либо доказательств о причастности россиян к предполагаемому отравлению.