Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер больше недели находился в искусственной коме после операции на сердце. Об этом 21 января рассказала его дочь Коринн Блаттер Анденматтен.

Отмечается, что в конце ноября Блаттер переболел коронавирусом и ожидал, что запланированное на декабрь хирургическое вмешательство пройдет без проблем.

«Но потом все стало сложнее и опаснее. В общей сложности он провел более недели в искусственной коме и больше не мог общаться», — цитирует дочь Associated Press.

По ее словам, на этой неделе Блаттер почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы его перевели из отделения интенсивной терапии в швейцарской больнице.

«Врачи довольны его состоянием. Но впереди еще долгий путь. Это было самое тяжелое и печальное Рождество в моей жизни», — сказала Коринн.

7 января нидерландское издание De Telegraaf написало о срочной госпитализации Йозефа Блаттера в связи с ухудшением состояния здоровья.

Летом 2020 года швейцарская прокуратура начала новое расследование в отношении Блаттера. Его подозревают в нецелевом использовании средств из фонда организации в размере $1 млн.

В 2015 году Блаттер и еще несколько высокопоставленных сотрудников ФИФА были задержаны в Цюрихе по подозрению в коррупции. По итогам проведенного масштабного расследования Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет.