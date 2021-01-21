Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпред РФ сообщил ОБСЕ о цензуре российского контента в соцсетях США
Мир
Байден объявил о введении карантина для въезжающих в США
Общество
В Москве днем 21 января выпало 10% месячной нормы осадков
Мир
Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата
Мир
Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19
Мир
Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме
Мир
Профильный комитет сената поддержал назначение Остина шефом Пентагона
Общество
Привившиеся от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды
Мир
Эксперт рассказал о проблеме массовых неплатежей за ЖКУ на Украине

Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер больше недели находился в искусственной коме после операции на сердце. Об этом 21 января рассказала его дочь Коринн Блаттер Анденматтен.

«Я был отстранён от футбола не из-за России»
Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер — об обвинениях в коррупции, последствиях пандемии и ЧМ-2018

Отмечается, что в конце ноября Блаттер переболел коронавирусом и ожидал, что запланированное на декабрь хирургическое вмешательство пройдет без проблем.

«Но потом все стало сложнее и опаснее. В общей сложности он провел более недели в искусственной коме и больше не мог общаться», — цитирует дочь Associated Press.

По ее словам, на этой неделе Блаттер почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы его перевели из отделения интенсивной терапии в швейцарской больнице.

«Врачи довольны его состоянием. Но впереди еще долгий путь. Это было самое тяжелое и печальное Рождество в моей жизни», — сказала Коринн.

7 января нидерландское издание De Telegraaf написало о срочной госпитализации Йозефа Блаттера в связи с ухудшением состояния здоровья.

Летом 2020 года швейцарская прокуратура начала новое расследование в отношении Блаттера. Его подозревают в нецелевом использовании средств из фонда организации в размере $1 млн.

В 2015 году Блаттер и еще несколько высокопоставленных сотрудников ФИФА были задержаны в Цюрихе по подозрению в коррупции. По итогам проведенного масштабного расследования Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021