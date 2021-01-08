Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Вашингтоне возбудили 40 уголовных дел после штурма Капитолия
Мир
Врио главы Пентагона назвал дату мирной передачи власти Байдену
Мир
Пелоси назвала прошедший штурм Капитолия подарком Путину
Мир
Twitch заблокировал аккаунт Трампа
Экономика
Стоимость биткоина впервые превысила $40 тыс.
Мир
Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg
Экономика
Nord Stream 2 AG поприветствовал создание в ФРГ фонда в поддержку СП-2
Наука
Ученые обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания
Мир
Министр транспорта США подала в отставку в связи с беспорядками

Экс-президент ФИФА Блаттер попал в больницу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом 7 января сообщило нидерландское издание De Telegraaf.

«Я был отстранён от футбола не из-за России»
Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер — об обвинениях в коррупции, последствиях пандемии и ЧМ-2018

Конкретная причина госпитализации не сообщается, однако состояние Блаттера оценивается как тяжелое без опасности для жизни. По словам его дочери, состояние экс-главы ФИФА ежедневно улучшается, но ему требуется отдых.

13 июня 2020 года, швейцарская прокуратура начала новое расследование в отношении Блаттера. Его подозревают в нецелевом использовании средств из фонда организации в размере $1 млн. Другими фигурантами дела являются еще два чиновника ФИФА — генеральный секретарь Жером Вальке и финансовый директор Маркус Каттнер.

Несколько высокопоставленных сотрудников ФИФА, в том числе Йозеф Блаттер, были задержаны в 2015 году в Цюрихе по подозрению в коррупции. По итогам проведенного масштабного расследования Блаттер, а также Мишель Платини, возглавлявший Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2007 по 2015 год, были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет.

В последствии Блаттер подал апелляцию на это решение, которую в декабре 2016 года рассмотрел спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020