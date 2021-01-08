Экс-президент ФИФА Блаттер попал в больницу

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом 7 января сообщило нидерландское издание De Telegraaf.

Конкретная причина госпитализации не сообщается, однако состояние Блаттера оценивается как тяжелое без опасности для жизни. По словам его дочери, состояние экс-главы ФИФА ежедневно улучшается, но ему требуется отдых.

13 июня 2020 года, швейцарская прокуратура начала новое расследование в отношении Блаттера. Его подозревают в нецелевом использовании средств из фонда организации в размере $1 млн. Другими фигурантами дела являются еще два чиновника ФИФА — генеральный секретарь Жером Вальке и финансовый директор Маркус Каттнер.

Несколько высокопоставленных сотрудников ФИФА, в том числе Йозеф Блаттер, были задержаны в 2015 году в Цюрихе по подозрению в коррупции. По итогам проведенного масштабного расследования Блаттер, а также Мишель Платини, возглавлявший Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2007 по 2015 год, были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет.

В последствии Блаттер подал апелляцию на это решение, которую в декабре 2016 года рассмотрел спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).