Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпред РФ сообщил ОБСЕ о цензуре российского контента в соцсетях США
Мир
Байден объявил о введении карантина для въезжающих в США
Общество
В Москве днем 21 января выпало 10% месячной нормы осадков
Мир
Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата
Мир
Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19
Мир
Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме
Мир
Профильный комитет сената поддержал назначение Остина шефом Пентагона
Общество
Привившиеся от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды
Мир
Эксперт рассказал о проблеме массовых неплатежей за ЖКУ на Украине

Ученые выведут сорт пшеницы «под заказ» почти втрое быстрее

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Курчатовского геномного центра нашли способ сократить срок выведения сорта пшеницы с заданными характеристиками с 15 до 6 лет. Первым результатом применения нового подхода станет создание сорта пшеницы, который будет обладать повышенным содержанием клейковины и высокой устойчивостью к болезням.

Клейковина, которую также называют глютеном, — это белок, содержащийся в зерне и характеризующий качество хлеба из пшеницы. Чем выше содержание клейковины, тем дороже зерно и выше качество выпечки.

Ускорить селекцию генетикам позволяет использование трех современных технологических методов. Первый — дигаплоидная технология. Она позволяет получать растения, в потомстве которых не наблюдается расщепления признаков, поэтому все оно наследует одинаковые свойства. Второй метод — использование молекулярных маркеров, которые помечают нужные ученым гены. Третий — геномная селекция.

Разработкой эффективных методов селекции в ИЦиГ СО РАН, организации — участнике консорциума «Курчатовский геномный центр», занимаются уже больше 10 лет. За это время порядок проведения экспериментов отработан до мельчайших деталей, и это позволяет ученым быстро двигаться вперед.

— В рамках Курчатовского геномного центра у нас появилась возможность создать необходимую экспериментальную базу, чтобы реализовать наши задумки, — пояснила руководитель отделения «Курчатовский геномный центр ИЦиГ СО РАН» Елена Салина.

Сейчас ученые центра вырастили уже четыре поколения пшеницы, которые станут прародителями нового сорта. Процесс его создания переходит в завершающую стадию. Весной предстоит последний этап работы с молекулярными маркерами, после начнутся испытания в поле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Здравое зерно: ученые выведут сорт пшеницы «под заказ» почти втрое быстрее

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021