Ученые выведут сорт пшеницы «под заказ» почти втрое быстрее

Ученые Курчатовского геномного центра нашли способ сократить срок выведения сорта пшеницы с заданными характеристиками с 15 до 6 лет. Первым результатом применения нового подхода станет создание сорта пшеницы, который будет обладать повышенным содержанием клейковины и высокой устойчивостью к болезням.

Клейковина, которую также называют глютеном, — это белок, содержащийся в зерне и характеризующий качество хлеба из пшеницы. Чем выше содержание клейковины, тем дороже зерно и выше качество выпечки.

Ускорить селекцию генетикам позволяет использование трех современных технологических методов. Первый — дигаплоидная технология. Она позволяет получать растения, в потомстве которых не наблюдается расщепления признаков, поэтому все оно наследует одинаковые свойства. Второй метод — использование молекулярных маркеров, которые помечают нужные ученым гены. Третий — геномная селекция.

Разработкой эффективных методов селекции в ИЦиГ СО РАН, организации — участнике консорциума «Курчатовский геномный центр», занимаются уже больше 10 лет. За это время порядок проведения экспериментов отработан до мельчайших деталей, и это позволяет ученым быстро двигаться вперед.

— В рамках Курчатовского геномного центра у нас появилась возможность создать необходимую экспериментальную базу, чтобы реализовать наши задумки, — пояснила руководитель отделения «Курчатовский геномный центр ИЦиГ СО РАН» Елена Салина.

Сейчас ученые центра вырастили уже четыре поколения пшеницы, которые станут прародителями нового сорта. Процесс его создания переходит в завершающую стадию. Весной предстоит последний этап работы с молекулярными маркерами, после начнутся испытания в поле.

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