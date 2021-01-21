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МВД напомнило об ответственности за несанкционированные акции протеста

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Сотрудники полиции готовятся к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января. Ведомство будет привлекать граждан к административной ответственности за призывы к участию в митингах, сообщил в четверг, 21 января, первый замглавы МВД Александр Горовой в рамках расширенной коллегии ГУМВД России по Москве по итогам 2020 года.

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«На сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По словам замглавы ведомства, «квазиполитики» анонсировали несанкционированные мероприятия по всей стране в субботу, 23 января.

«До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем… Пленум верховного суда № 28… позволяет нам это сделать», — сказал он.

20 января Роскомнадзор (РКН) потребовал от социальной сети TikTok удалить и прекратить распространение видео, которые призывают несовершеннолетних участвовать в незаконных протестных акциях.

В тот же день ведомство направило руководству социальной сети «ВКонтакте» требования пресекать вовлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

Кроме того, ведомство требует от всех социальных сетей, СМИ и информационных ресурсов не допускать распространения подобной противоправной информации.

Ранее 21 января в Генеральной прокуратуре РФ потребовали ограничить доступ к сайтам, где публикуются призывы к участию в незаконных акциях 23 января, передает RT.

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