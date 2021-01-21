Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Ученые предупредили об особой опасности штамма коронавируса из ЮАР
Интернет
Роскомнадзор поддержал введение уголовного наказания за треш-стримы
Мир
В ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Мир
ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года
Экономика
Минфин заявил об исполнении бюджета-2020 лучше ожиданий
Общество
Число безработных в России за 5 дней снизилось на 100 тыс. человек
Общество
Пенсии неработающих пенсионеров в РФ выросли в среднем на 1039 рублей
Спорт
Итальянская «Фиорентина» предложит за Кокорина €5 млн
Туризм
Финляндия напомнила об ограничениях на въезд в страну из России

В Кремле прокомментировали возможность скорой встречи Путина и Байдена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не планируется. Об этом в четверг, 21 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сделать Америку снова единой: как на инаугурации Байден обещал мирить США
Преодолеть раскол в обществе новому президенту будет крайне сложно, уверены эксперты

«Отдельных контактов в настоящий момент не планируется, для этого должны созреть какие-то предпосылки», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер пока не готовится к встрече с американским коллегой, данного вопроса нет в повестке дня.

Также Песков напомнил о сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в мире, что, по его мнению, затрудняет организацию подобного мероприятия.

Ранее в этот же день аналогичное мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что в условиях пандемии сложно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявляла, что у нее нет информации о возможном телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января, 20 января состоялась его инаугурация. Байден принес присягу на верность Конституции и стране, а также заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

Вступившего в должность американского лидера поздравили бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон в совместном обращении. Они пожелали Байдену успеха. Предшественник Байдена на посту президента, Дональд Трамп, на церемонию не пришел.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021