В Кремле прокомментировали возможность скорой встречи Путина и Байдена

Встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не планируется. Об этом в четверг, 21 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отдельных контактов в настоящий момент не планируется, для этого должны созреть какие-то предпосылки», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер пока не готовится к встрече с американским коллегой, данного вопроса нет в повестке дня.

Также Песков напомнил о сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в мире, что, по его мнению, затрудняет организацию подобного мероприятия.

Ранее в этот же день аналогичное мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что в условиях пандемии сложно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявляла, что у нее нет информации о возможном телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января, 20 января состоялась его инаугурация. Байден принес присягу на верность Конституции и стране, а также заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

Вступившего в должность американского лидера поздравили бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон в совместном обращении. Они пожелали Байдену успеха. Предшественник Байдена на посту президента, Дональд Трамп, на церемонию не пришел.