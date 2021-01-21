Экс-президенты США поздравили Байдена в совместном обращении

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон в совместном обращении поздравили вступившего в должность американского лидера Джо Байдена и пожелали ему успеха. Политики присутствовали на инаугурации демократа 20 января, после которой выступили в эфире американских телеканалов.

Как отметил Обама, церемония вступления в должность является частью традиции мирной передачи власти, которой более 200 лет. По словам Джорджа Буша, инаугурация показала институциональную целостность США.

Бил Клинтон, в свою очередь, заявил, что нация «готова идти в ногу» с Байденом, передает телеканал CNN.

«Вы говорили за нас сегодня. Теперь вы будете вести за нас», — добавил он.

Предшественник Байдена на посту президента, Дональд Трамп, на церемонию не пришел. Еще один бывший американский лидер Джимми Картер не присутствовал на инаугурации Байдена из-за преклонного возраста.

В среду, 20 января, Байден вступил в должность 46-го президента США. В первый день работы он, в частности, подписал указ об отмене запрета на въезд на территорию страны граждан ряда исламских стран и остановил строительство стены на границе с Мексикой.