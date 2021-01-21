Посол России в США оценил перспективы встречи Путина и Байдена

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что перспектива встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации в мире.

По словам Антонова, в условиях пандемии сложно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне.

«Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 21 января.

Российский посол отметил, что любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией Соединенных Штатов.

Ранее в четверг сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у нее нет информации о возможном телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

По словам Псаки, Байден намерен сначала созвониться с лидерами стран-партнеров США, чтобы «восстановить эти отношения и обсудить текущие мировые угрозы и вызовы».

20 января Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. Новый глава государства в своей инаугурационной речи подчеркнул, что с его избранием демократия одержала победу.