Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Итальянская «Фиорентина» предложит за Кокорина €5 млн
Туризм
Финляндия напомнила об ограничениях на въезд в страну из России
Авто
Более 110 автомобилей такси в Подмосковье эвакуировали на штрафстоянку с начала года
Общество
Минздрав изменил температуру хранения вакцины «Спутник V»
Общество
В Москве за сутки 5220 человек вылечились от COVID-19
Армия
Первый истребитель Су-57 поступил в авиаполк ЮВО
Общество
В Москве смягчили часть введенных в городе из-за коронавируса ограничений
Экономика
Минсельхоз призвал регионы сдержать цены на макароны и яйца
Общество
Более 220 тыс. москвичей сделали прививку от COVID-19

Пушков предложил наказывать за треш-стримы лишением свободы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до 6 лет. Об этом сенатор рассказал журналистам в четверг, 21 января.

Стримная история: снимавшему смерть подруги блогеру грозит до 15 лет
Мера наказания может измениться после установления истинной причины гибели девушки

«Это становится всё более распространенным, поэтому необходимо законодательно отреагировать на эту форму деятельности», — отметил он на заседании комиссии.

Пушков предложил изменить статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), ввести третий пункт. В нем такие действия запретят и предусмотрят три типа наказания: штраф, общественные работы и лишение свободы на срок от трех до шести лет.

«Естественно, если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то этот срок может быть больше» — добавил он.

Предложения отразят в концепции будущего законопроекта, который будет обсуждаться с заинтересованными ведомствами.

Как добавил парламентарий, в ходе треш-стрима могут происходить действия, которые приводят к увечью человека, но пострадавший не жалуется, заявляя, что всё случилось по согласию. Но власти хотят ввести понятие интернета как общественного пространства.

«Человек же не придет со своим напарником в кафе и не сломает ему там руку демонстративно? Он за это будет арестован вне зависимости от того, будет жалоба или нет, его арестуют за нарушение общественного порядка», —объяснил сенатор свою точку зрения.

В будущем законопроекте надо вычленить треш-стримы, содержащие элементы насилия, угрозы для здоровья и унижение человеческого достоинства, из общего потока стримов. Подходящие под эти категории трансляции необходимо запретить законодательно, добавил Пушков.

Со своей стороны сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила законодательно утвердить ответственность за переводы денег на треш-стримы как за пособие и соучастие в них.

2 декабря во время онлайн-трансляции блогера Стаса Решетняка (Reeflay) умерла девушка. Блогер обнаружил тело своей подруги в ходе прямого эфира, но трансляцию не прервал. Он перенес тело девушки в комнату, где вел стрим, после чего пытался привести ее в чувство, но она уже была мертва. Прервал трансляцию молодой человек только после приезда полиции.

4 декабря Раменский суд Московской области арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года. 30-летнему блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021