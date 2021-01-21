Пушков предложил наказывать за треш-стримы лишением свободы

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до 6 лет. Об этом сенатор рассказал журналистам в четверг, 21 января.

«Это становится всё более распространенным, поэтому необходимо законодательно отреагировать на эту форму деятельности», — отметил он на заседании комиссии.

Пушков предложил изменить статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), ввести третий пункт. В нем такие действия запретят и предусмотрят три типа наказания: штраф, общественные работы и лишение свободы на срок от трех до шести лет.

«Естественно, если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то этот срок может быть больше» — добавил он.

Предложения отразят в концепции будущего законопроекта, который будет обсуждаться с заинтересованными ведомствами.

Как добавил парламентарий, в ходе треш-стрима могут происходить действия, которые приводят к увечью человека, но пострадавший не жалуется, заявляя, что всё случилось по согласию. Но власти хотят ввести понятие интернета как общественного пространства.

«Человек же не придет со своим напарником в кафе и не сломает ему там руку демонстративно? Он за это будет арестован вне зависимости от того, будет жалоба или нет, его арестуют за нарушение общественного порядка», —объяснил сенатор свою точку зрения.

В будущем законопроекте надо вычленить треш-стримы, содержащие элементы насилия, угрозы для здоровья и унижение человеческого достоинства, из общего потока стримов. Подходящие под эти категории трансляции необходимо запретить законодательно, добавил Пушков.

Со своей стороны сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила законодательно утвердить ответственность за переводы денег на треш-стримы как за пособие и соучастие в них.

2 декабря во время онлайн-трансляции блогера Стаса Решетняка (Reeflay) умерла девушка. Блогер обнаружил тело своей подруги в ходе прямого эфира, но трансляцию не прервал. Он перенес тело девушки в комнату, где вел стрим, после чего пытался привести ее в чувство, но она уже была мертва. Прервал трансляцию молодой человек только после приезда полиции.

4 декабря Раменский суд Московской области арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года. 30-летнему блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).