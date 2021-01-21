Школы, колледжи, вузы вернутся к обычному режиму работы

Школы, колледжи, университеты Москвы возвращаются к обычному режиму работы. Возобновляется работа музеев, библиотек, и других учреждений культуры, сообщает телеканал «Известия». Максимальное количество зрителей в театрах, кинозалах и концертных залах увеличивается до 50%. Мэрия В мэрии Москвы сообщают, что ситуация внушает осторожный оптимизм. По последним данным, в столице снизилось число заражений и госпитализаций.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.