В России не будут вводить COVID-паспорта

В России нет планов по вводу «ковидных паспортов». Об этом 20 января заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. <...> Нет, конечно, не будет такого», — сказала она.

При этом Матвиенко рекомендовала все же пройти вакцинацию, так как это, по ее мнению, единственный способ сдержать пандемию.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность взаимосвязи права выезда граждан за рубеж и наличия у них паспорта вакцинации от коронавируса. По его словам, власти страны не рассматривают перспективу такой увязки.

При этом он подчеркнул, что идея внедрения COVID-паспортов появилась из-за ограничений на передвижение людей, существующих в ряде иностранных государств.

Ранее 19 января глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что создание COVID-паспортов является важным и нужным делом, однако стоит посмотреть, кем и как будет использована представленная в них информация.

18 января глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в регионе начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса, а также аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19. Начало выдачи соответствующих паспортов в республике планируется на 5 февраля.

4 января президент России Владимир Путин поручил до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.