В скором времени в России зарегистрируют еще одну вакцину. «КовиВак» разработали в центре им. Чумакова. Его сотрудники накануне отправили документы для экспертизы медикамента в Минздрав, передает телеканал «Известия».

Таким образом россиян будут прививать тремя препаратами. В короткие сроки иммунизацию пройдут 70–80% населения.

Самой универсальной вакциной считается «Спутник V». «КовиВак» удобна

при хранении и перевозке. Препарат «ЭпиВакКорона» — наиболее безопасный. Вакцина предназначена для людей с аллергией, нарушениями функции иммунитета и онкобольных.

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