Эксперт рассказал о способах обнаружить скрытую камеру

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, каким образом можно обнаружить в помещении скрытую камеру.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо изучить место, в котором находится человек. Так, если камеру спрятали целенаправленно, то, скорее всего, она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно следует осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и электронику.

В темной комнате нужно включить фонарик и осветить им разные уголки помещения. Если где-то будут видны блики света, то есть вероятность, что в этом месте находится скрытая камера, от объектива которой отражается свет.

Также стоит внимательно изучить стеклянные поверхности, так как скрытые камеры могут находиться за зеркалами. Пристальный осмотр поможет выявить деформации или искривления отражения, что может говорить о наличии камеры. Мясоедов посоветовал использовать специальные программы для поиска скрытых устройств.

«Существуют программы, которые отображают все подключенные к интернету устройства в комнате, находятся они в свободном доступе, и их можно найти через поисковики. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие», — цитирует его агентство «Прайм» в четверг, 21 января.

Кроме того, можно использовать детекторы электромагнитного излучения, которые можно купить в интернет-магазинах.

В ноябре гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин перечислил признаки, указывающие на несанкционированную слежку через веб-камеру.