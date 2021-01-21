Байден объявил день инаугурации национальным днем единства в США

Президент США Джозеф Байден объявил день его инаугурации 20 января национальным днем единства, сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня мы празднуем триумф демократии после выборов, в ходе которых проголосовало больше американцев, чем когда-либо ранее в нашей истории, и по итогам которых воля народа была услышана и выполнена», — говорится в заявлении.

20 января Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

Церемония прошла в усеченном формате и при соблюдении норм безопасного расстояния в связи с распространением в стране коронавируса. Организаторы отказались от парада по случаю вступления в должность главы государства. В этот день присутствовать на Капитолийском холме было разрешено только законодателям, каждый из которых мог пригласить только одного гостя.

Вопреки традиции 45-й президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп не встретили Байдена и его жену Джил в Белом доме и не присутствовали на инаугурации в Капитолии. Бывший глава государства вместе с женой покинул Белый дом утром в среду и позже прибыл во Флориду.