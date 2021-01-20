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Синоптики пообещали оттепель в европейской части России

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В европейскую часть России придет длительная оттепель с температурой выше нормы на 9–10 градусов, погода сохранится до середины следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 20 января.

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По его словам, стремительное повышение температуры произойдет в пятницу, 22 января.

«По предварительным оценкам, как минимум до среды-четверга следующей недели будет оттепель, такая экстремально теплая погода с температурой выше нормы на 9–10 градусов», — сказал он в беседе с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что оттепель будет наблюдаться на всей европейской части России, за исключением северо-восточных районов Северо-Западного федерального округа.

В этот же день Вильфанд сообщал, что жителей европейской и северо-западной части России ожидают резкие перепады температуры.

По его словам, после почти 30-градусных морозов в регионы возвращается тепло, однако скачок температуры окажется экстремальным — около 10 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра также рассказал, что в четверг, 21 января, на европейской части России произойдет резкое повышение температуры, которое продержится минимум до субботы.

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